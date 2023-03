Serie B, due turni di squalifica al tecnico del Palermo Corini

MILANO - Sono in tutto undici, e tutti per un turno, i giocatori fermati dal giudice sportivo a seguito dell'ultima giornata di campionato. Sono: Branca (Cittadella), Tello (Benevento), Bellemo (Como), Di Cesare, Maiello (Bari), Fiordilino (Sudtirol), Marras, Rigione, Rispoli (Cosenza), Rohden (Frosinone), Sohm (Parma). Tra gli allenatori, due giornate di squalifica al tecnico del Palermo Eugenio Corini, "per avere, al 42' del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, rivolto espressioni offensive all'allenatore della squadra avversaria ed indirizzato critiche irrispettose al quarto ufficiale". Altri due allenatori squalificati, entrambi per una giornata: Stellone del Benevento ("per avere, al 6' del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale") e Gorini del Cittadella. Tra le società, ammenda di 1.000 euro al Cosenza ("a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara"); .tra i dirigenti, un turno con ammenda di 5.000 euro a Cilento (Benevento) "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, contestato con veemenza l'operato arbitrale rivolgendo anche espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara".