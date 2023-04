Serie B, stop di un turno per sei calciatori. Ammenda a Castori

ROMA - Archiviato il trentaduesimo turno di Serie B, sono stare rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai giocatori squalificati che saranno dunque costretti a saltare il prossimo turno di campionato. Sono 6 in tutto, due del Cosenza: Brescianini e Florenzi (Cosenza), Pompetti (Sudtirol), Caligara (Ascoli), Huard (Brescia) e Vogliacco (Genoa). Squalificato per una giornata il preparatore atletico del Venezia, Giampiero Ascenzi, "per avere, al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto epiteti insultanti ai componenti della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Infine, ammenda di 5.000 euro al tecnico del Perugia, Fabrizio Castori, "per essere, alla fine del primo tempo, nonostante la squalifica, entrato indebitamente negli spogliatoi; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale".