Pasquetta da incubo per il Benevento. Frosinone in fuga, colpaccio Bari

ROMA - Pasquetta da incubo per il Benevento , sconfitto in casa dalla Spal in una sorta di 'sfida per la sopravvivenza' . Serviva infatti un successo alla squadra di Roberto Stellone ( che si è dimesso a fine gara ) per provare ad avvincare quantomeno la zona playout , ma a far festa al 'Vigorito' nell'anticipo della 32ª giornata di Serie B sono invece gli estensi di Massimo Oddo, che trova il suo secondo successo da quando ha sostituito (a metà febbraio) l'esonerato Daniele De Rossi e si porta così a +3 sugli stessi sanniti, fischiati e contestati duramente a fine gara dai propri tifosi . Capace di rispondere con Foulon (37') al vantaggio ospite firmato poco prima da Prati (33'), nella ripresa il Benevento crolla invece sotto i colpi di Celia (51') e dell'ex Moncini (66') che non esulta dopo il gol del definitivo 1-3. Un tris con cui Nainggolan (titolare in mediana) e compagni tornano a sperare nella salvezza come il Brescia , che supera di misura la Ternana (1-0, gol di Jallow al 5') e lascia l'ultimo posto scavalcando proprio il Benevento.

Frosinone in fuga, il Bari accorcia sul Genoa

In vetta alla classifica intanto va in fuga verso la Serie A il Frosinone capolista, che ritrova il successo dopo tre turni di 'digiuno' superando 2-0 l'Ascoli allo 'Stirpe' (di Lucioni al 41' e Mulattieri al 50' le reti per la squadra di Fabio Grosso) e approfitta del pareggio del Genoa secondo della classe a Como: avanti con le reti dell'ex romanista Strootman al 23' e di Coda al 57', i liguri di Alberto Gilardino si fanno rimontare fino al 2-2 dai lariani (a segno con Cutrone al 62' e Mancuso all'88') e vedono ora il loro secondo posto insidiato dal Bari (adesso a -4). I pugliesi di Mignani centrano infatti il colpaccio nello scontro diretto sul campo del Sudtirol (0-1), in dieci nel finale per l'espulsione di Pompetti e puniti al 93' dal primo gol in B di Morachioli (93').

Reggina e Parma ok, Perugia nei guai

Sempre in zona playoff seconda vittoria di fila e crisi alle spalle per la Reggina, che dopo aver espugnato Perugia nel recupero piega il Venezia tra le mura amiche del Granillo (1-0) grazie all'autorete di Ceppitelli in avvio (10'). Secondo successo di fila anche per il Parma, che resta a -1 dai calabresi grazie all'1-0 rifilato a domicilio al Cittadella (a segno Camara al 21' su assist del 'Mudo' Vazquez). In zona playout resta il Perugia, che incassa la seconda sconfitta di fila al Curi dove il Modena passa (0-1) cgrazie alla rete segnata da Gerli a inizio ripresa (46'). Attesa ora per i due posticipi Pisa-Cagliari (ore 18) e Palermo-Cosenza (ore 20:30) che concluderanno il programma della 32ª giornata di Serie B.

