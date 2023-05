Sudtirol-Reggina, dove vederla in tv

Partita: Sudtirol-Reggina

Orario partita: ore 20:30

Dazn , Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Helbiz Live e OneFootball

Pay TV Streaming: Dazn , Sky Go, NOW, Helbiz e OneFootball

Sudtirol-Reggina, match valido per il turno preliminare dei playoff di Serie B in programma allo Stadio "Druso" di Bolzano, sarà trasmesso in diretta su Dazn e sui canali Sky, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). La partita sarà visibile anche su Helbiz Live e OneFootball.

Sudtirol-Reggina in Diretta: la cronaca

Prendono il via i playoff di Serie B. Nel primo turno preliminare il Sudtirol di Bisoli sfida la Reggina di Filippo Inzaghi. I padroni di casa hanno chiuso la stagione regolare al sesto posto in classifica con 58 punti. I calabresi, con la vittoria in extremis contro l'Ascoli all'ultima giornata di campionato, si sono classificati alle spalle degli altoatesini al settimo posto con 50 punti. Qui le probabili formazioni.

