ROMA - Sono state rese note, tramite comunicato ufficiali sul sito dell'AIA, le designazioni arbitrali per Brescia-Cosenza, gara valida per il ritorno del playout di Serie B in programma giovedì 1 giugno alle 20:30. La sfida sarà diretta dall'arbitro Massa, guardalinee saranno Meli e Alassio. Quarto uomo La Penna. Al Var Mazzoleni, Avar Ayroldi. Ecco nel dettaglio il quadro completo: