Cagliari-Bari, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Cagliari-Bari

Orario partita: ore 20:30

Canale Tv:

DAZN , Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K, Sky Sport (251), Helbiz Live e OneFootball

Pay TV Streaming: DAZN , Sky Go, NOW, Helbiz Live e OneFootball

Cagliari-Bari orari e canali

La finale d'andata dei playoff di Serie B Cagliari-Bari, è in programma all'Unipol Domus di Cagliari, sarà trasmessa in diretta su DAZN, sui canali Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport), Helbiz Live e OneFootball.

Dove vedere Cagliari-Bari in diretta TV

Gli abbonati alla piattaforma DAZN potranno seguire Cagliari-Bari su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Su Sky la partita sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Sarà possibile seguire Cagliari-Bari su smart tv grazie all'app di Helbiz Live, oppure sull'app di OneFootball (evento in pay per view).

Cagliari-Bari dove vederla in streaming

La finale d'andata dei playoff di Serie B Cagliari-Bari sarà visibile in streaming su DAZN, a pagamento e per soli abbonati, sia attraverso il servizio DAZN (applicazione dedicata o il portale) e il servizio Sky (con l'app SkyGo sia su pc sia su dispositivi mobili). Gli abbonati Sky potranno usufruire anche del servizio a loro dedicato, Sky Go. In alternativa c'è l'opzione NOW. La partita sarà visibile anche tramite dispositivi portatili su Helbiz Live e OneFootball.

Cagliari-Bari in Diretta: la cronaca

Cagliari-Bari è la finale dei playoff di Serie B. Una delle due squadre salirà in Serie A. Il Cagliari di Ranieri è giunto all'ultimo atto dei playoff eliminando Venezia ai quarti di finale e il Parma nella doppia sfida delle semifinali. Il Bari di Mignani, classificatosi al terzo posto in campionato, ha dovuto giocare solo le semifinali contro il Sudtirol. Qui le probabili formazioni.

Cagliari-Bari segui la diretta sul nostro sito

