Formazioni Cagliari-Bari, chi gioca e le scelte di Ranieri e Mignani

CAGLIARI - Ranieri deve scegliere se schierare Lapadula dal 1' o a gara in corso. Per il resto la linea difensiva del Cagliari sarà composta da Zappa, Goldaniga, Altare (in vantaggio su Obert per sostituire lo squalificato Dossena) e Azzi. In porta Radunovic. In mezzo al campo c'è Makoumbou, Nandez e Deiola agiranno da mezzali. Mancosu trequartista a supporto di Lapadula e Luvumbo.