Bari-Cagliari da record, al San Nicola oltre 58.000 spettatori

BARI - "Questa sera al San Nicola oltre 58.000 cuori batteranno per la gara che deciderà chi sarà la terza promossa in Serie A. Per l''Astronave' sarà il record assoluto di presenze. Superato il precedente di Bari-Inter del '90 che fece registrare poco meno di 56.000 spettatori (55.490)": così il Bari, sul sito del club, ha comunicato che il responso del botteghino di stasera per il ritorno della finale playoff contro il Cagliari segnerà il primo di presenze nello stadio progettato dall'architetto Renzo Piano. Il numero di presenze definitivo sarà comunicato dopo il fischio d'inizio.