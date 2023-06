Bari-Cagliari, dove vederla in tv Sky o Dazn

BARI - Allo Stadio San Nicola va in scena Bari-Cagliari , gara di ritorno della finale play off di Serie B. Calcio d'inizio alle ore 20.30. La sfida sarà diretta dall'arbitro Guida di Torre Annunziata.

Partita: Bari-Cagliari

Orario partita: ore 20.30

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K, Sky Sport (251), Helbiz Live e OneFootball

Pay TV Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live e OneFootball

Bari-Cagliari orari e canali

Bari-Cagliari, match valido per la trentaquattresima giornata di campionato, è in programma allo Stadio San Nicola di Bari e sarà trasmesso in diretta su Dazn e Sky.

Dove vedere Bari-Cagliari in diretta TV

Bari-Cagliari sarà visibile su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K, Sky Sport (251), Helbiz Live e OneFootball. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a DAZN, potrà vederla in diretta tv attivando Zona Dazn e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.

Bari-Cagliari dove vederla in streaming

La partita di Serie B tra Bari e Cagliari sarà visibile in streaming scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di DAZN mediante computer e notebook, selezionando la specifica finestra dell'evento. La gara si potrà seguire anche su Sky Go, NOW, Helbiz Live e OneFootball.

Bari-Cagliari in Diretta: la cronaca

La gara d'andata giocata all'Unipol Domus è terminata 1-1: il Cagliari si è portato in vantaggio in avvio con Lapadula, poi il Bari ha pareggiato in pieno recupero con un rigore di Antenucci. In caso di parità al termine dei 180 minuti sarà promosso il Bari, meglio classificato al termine della stagione regolamentare. Qui le probabili formazioni.

Bari-Cagliari segui la diretta sul nostro sito

