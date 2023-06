Serie B 2023-24, il Lecco chiude la griglia: ecco le 20 squadre al via

ROMA - Con la promozione del Lecco, che l'ha spuntata sul Foggia nella doppia finale dei playoff di Serie C , si definisce la griglia della Serie B 2023-24 . I lombardi sono gli 'ultimi' arrivati nel gruppo delle 20 squadre che si presenteranno al via del prossimo campionato nella serie cadetta .

Serie B 2023/24: le 20 squadre al via

Ascoli

Bari

Catanzaro (promosso dalla C, primo nel girone C)

Cittadella

Como

Cosenza

Cremonese (retrocessa dalla Serie A)

Feralpi Salò (promossa dalla C, prima nel girone A)

Lecco (vincitore dei playoff di Serie C)

Modena

Palermo

Parma

Pisa

Reggiana (promossa dalla C, prima nel girone B)

Reggina

Sampdoria (retrocessa dalla Serie A)

Spezia (retrocesso dalla Serie A)

Sudtirol

Ternana

Venezia