Diretta Lecco-Foggia: ora LIVE la partita di oggi

LECCO - Allo Stadio Rigamonti-Ceppi il Lecco di Luciano Foschi riceve la visita del Foggia di Delio Rossi nel match valido per il ritorno della finale playoff di Serie C . Fischio d'inizio alle 17:30. Si riparte dall'1-2 dei lombardi maturato allo Zaccheria nella gara d'andata. Arbitra Di Marco di Ciampino. In palio un posto l'ultimo posto in Serie B .

17:02

I precedenti a Lecco contro il Foggia

Sono 7 i precedenti tra le due squadre a Lecco: 2 vittorie per i lombardi (ultimo successo 2-1 nella stagione 2007/08 nella I Divisione Lega Pro), 4 pareggi ed 1 vittoria rossonera (2-0 in Serie B nella stagione 1972/73).

16:50

Lecco-Foggia, le formazioni ufficiali

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Battistini; Lepore, Girelli, Galli, Zuccon, Giudici; Pinzauti, Buso. Allenatore: Luciano Foschi.

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Di Noia, Schenetti, Bjarkason; Peralta, Ogunseye. Allenatore: Delio Rossi.

16:30

Si riparte dall'1-2 dello Zaccheria

Il match d'andata della finale playoff di Serie C si è concluso con la vittoria esterna del Lecco (1-2). Allo Zaccheria il Foggia di Delio Rossi si era portato subito n vantaggio con Leo al 7', Pinzauti al 28' ha rimesso in equilibrio il match. Nel finale Lepore con una splendida punizione ha regalato il primo round alla squadra di Luciano Foschi. Il Foggia sarà costretto a vincere con più di un gol di scarto quest'oggi per conquistare la Serie B: se i pugliesi vinceranno con un gol di scarto entro i 90 minuti, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Ai lombardi basterà vincere o pareggiare per ritrovare la Serie B dopo cinquant'anni esatti dall'ultima volta.

16:22

Lecco, folla di tifosi per le strade

A Lecco si respira anche un sano clima di festa. A poco più di un'ora dall'inizio della gara, i tifosi di casa si sono riversati per le strade della cittadina lombarda, pronti per dirigersi verso lo stadio. L'appuntamento è con la storia, il Lecco ha il vantaggio di due risultati su tre contro il Foggia per conquistare la Serie B.

16:14

Attimi di tensione in pieno centro a Lecco

Il clima si è già fatto caldo a Lecco a poche ore prima dell'inizio della partita. Un tifoso del Foggia, impegnato a rispondere ad alcune domande di una tv, è stato preso di mira da un gruppo di sostenitori del Lecco, che lo ha colpito con un pugno alle spalle. L'episodio è stato riportato dai media locali ed ha già fatto il giro dei social.

Stadio Rigamonti-Ceppi, Lecco