Il nuovo calendario di Serie B: data, ora e criteri del sorteggio

ROMA - Dopo aver scoperto il calendario di Serie A , arriva il momento anche di vedere quello di Serie B. Questa sera a Villa Olmo a Como saranno svelate tutte le giornate del campionato cadetto, che per la prima volta utilizzerà la modalità asimmetrica (la sequenza delle partite nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella del girone di ritorno) sullo stile di quanto accade già in massima serie. La cerimonia sarà trasmessa in diretta dalle 20.30 su Sky Sport 24 e in streaming su SkyGo e NOW .

Calendario Serie B, turni infrasettimanali e soste

Il 92esimo campionato di Serie B inizierà ufficialmente con l'anticipo di venerdì 18 agosto 2023, con il primo turno che si prolungherà fino a domenica 20. Sono previsti complessivamente 5 turni infrasettimanali: 29 agosto, 26 settembre, 26 dicembre, 27 febbraio, 1° maggio. Per quanto riguarda le soste per le Nazionali, invece, saranno quattro: 9/10 settembre, 14/15 ottobre, 18/19 novembre, 23/24 marzo. Confermato infine l'appuntamento in campo per Santo Stefano, per poi fermarsi per la pausa invernale, in programma dal 27 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024.

I criteri per il sorteggio

Tre i criteri che saranno tenuti in considerazione: