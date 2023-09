Vivarini e Corini il Vento del Sud

Per fortuna non c’è più spazio per raccontare l’ennesimo fallimento di una società di calcio, questa volta travolta dai tentativi fantasiosi di ristrutturare debiti pregressi e dal conflitto temerario innescato con la Figc con la pretesa di prevaricare l’autonomia dello sport. Il clamoroso caso Reggina farà però scuola e gli sforzi compiuti per farlo capire ai diretti interessati, si spera, possano diventare un insegnamento per tutti. Senza cultura d’impresa e senza il rispetto delle regole non si va da nessuna parte. Per fortuna, il Vento del Sud porta con se anche buone notizie. Intanto, c’è la forza d’urto del Palermo rimodulato da City Group con cospicui investimenti sul mercato e riassemblato da Corini per la A. Nello scorso torneo i rosanero si erano fermati alle soglie dei playoff dove approdò Pippo Inzaghi con la sua Reggina mortificata da una penalizzazione, mai dal campo. Stavolta non saranno ammesse esitazioni e lo scenario non sembra contemplare altre anomalie. Ma la concorrenza è agguerritissima.