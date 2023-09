Serie B, debutto vincente per il Brescia: 1-0 al Cosenza

BRESCIA - Debutto vincente in Serie B per il Brescia, retrocesso nella passata stagione ma riammesso tra i cadetti al posto della Reggina. Dopo aver atteso l'esito del ricorso dei calabresi al Consiglio di Stato, le Rondinelle allenate da Gastaldello hanno infatti iniziato superando di misura in casa il Cosenza di Caserta (al secondo ko di fila) in uno dei posticipi della 4ª giornata: 1-0 il risultato con il gol vittoria segnato da Bjarnason nella ripresa, con il Brescia che ha giocato in superiorità numerica la parte finale di gara (rosso al difensore dei calabresi Sgarbi al 76') e colpito anche un palo con Borrelli.