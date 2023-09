Serie B, Parma show a Catanzaro: 'manita' e vetta. Ternana ko a Como

ROMA - Un messaggio forte e chiaro al campionato di Serie B. È quello lanciato dal Parma , che in uno dei posticipi della 5ª giornata travolge a domicilio il Catanzaro (reduce da tre vittorie di fila e ancora imbattuto) e si riprende il primo posto in classifica, tornando a +2 sul Venezia (vittorioso due giorni prima nell'anticipo contro lo Spezia). Una sfida decisa già nel primo tempo quella del 'Ceravolo', con la squadra di Pecchia avanti di tre lunghezze già all'intervallo grazie a un gol di Man (18') e alla doppietta di Benedyczak (25' su rigore e 40'). Nella ripresa poi Partipilo (47') e Colak (84') a firmare la 'manita' dei ducali fissando il risultato sullo 0-5.

Serie B, Ternana ribaltata a Como

Come per il Catanzaro quella di oggi (17 settembre) è una domenica da dimenticare anche per la Ternana, che dopo aver conquistato il primo punto in campionato contro il Bari accarezza l'idea del primo successo a Como, dove viene invece sconfitta 2-1 in rimonta dai padroni di casa (alla seconda vittoria di fila dopo quella a La Spezia). Gli umbri passano al 74' con Raimondo, ma Odenthal (83' e 95') ribalta tutto con una doppietta nel finale (83' e 95').

