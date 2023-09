Serie B: il Parma piega il Bari, la Sampdoria di Pirlo ko a Como

ROMA - Successo pesante al 'Tardini' per il Parma, che in una delle ultime tre gare del turno infrasettimanale valido per la 7ª giornata di Serie B piega il Bari (alla quinta gara senza vittoria ma al primo ko in campionato) e allunga di nuovo in vetta. In vantaggio con Partipilo al 14', la squadra di Pecchia si fa riprendere da Nasti a inizio ripresa (46') ma poi la spunta grazie alla rete segnata all'81' da Benedyczak (al quinto centro), che consente agli emiliani capolista di portarsi a +4 sul Palermo (uscito vittorioso da Venezia).