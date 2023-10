Moncini riprende la Feralpisalò nel recupero: 1-1 a Brescia

Serie B, la classifica

Nel primo tempo Brescia non pervenuto per più di mezz'ora di gioco e Feralpisalò molto aggressiva e determinata. Partono meglio gli uomini di Vecchi infatti, che al 13' sbloccano subito il risultato con La Mantia che sul cross di Martella svetta di testa e batte Lezzerini. Insiste la Feralpi che colleziona palle gol sempre con La Mantia al 15' e al 21'. L'attaccante prima va vicino al gol con una grande girata e poi di testa su suggerimento di Felici sfiora il palo. Gardesani scatenati anche al 24' quando Letizia fa un coast to coast arrivando al tiro, deviato in angolo. Al 37' ecco il Brescia con una botta ravvicinata di Bisoli che finisce sopra la traversa. Risponde così la Feralpisalò con Kourfalidis dalla distanza, ma Lezzerini che compie un ottimo intervento. Nella ripresa il Brescia fa la voce grossa prima con Dickmann, palla fuori di un niente e al 63' con un gran tiro dalla distanza di Van de Looi, palla che rimbalza davanti a Pizzignacco che respinge, ma Dickmann in mezza rovesciata non inquadra lo specchio. Grande chance per il pareggio. Al 68' altra occasione per le rondinelle, ma Bianchi non riesce ad inquadrare la porta. Il Brescia non molla e alla mezz'ora è ancora protagonista con Olzer, che entra in area da destra, salta l’uomo e calcia in porta, Pizzignacco respinge, ma Moncini non trova la zampata a porta vuota. Incredibilmente quattro minuti più tardi, Bianchi ci prova in diagonale, Pizzignacco para, la palla sbatte su Borrelli che a porta vuota colpisce il palo in tap in. Il gol è nell'aria e arriva proprio nei minuti di recupero: cross dalla destra di Dickmann sul secondo palo, sponda di Borrelli per Moncini che sul palo opposto insacca a porta semivuota: 1-1. Il pressing delle rondinelle continua, Van de Looi ci prova di testa ma la palla va alta. Termina in parità.

Brescia-Feralpisalò: tabellino e statistiche