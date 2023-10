Serie B, colpo Cremonese in extremis: Vazquez gela il Cittadella al 93'

CITTADELLA - Nell'anticipo dell'11ª giornata di Serie B la Cremonese batte il Cittadella per 2-1 allo stadio Tombolato, dove si affrontavano due squadre a pari punti in classifica, un po' deluse, per rientrare nel giro playoff. Succede tutto nel finale con tre gol concetrati in poco tempo. In pieno recupero, al minuto 93, segna Franco Vazquez di testa e regala tre punti alla banda di Stroppa che sale al quinto posto monetaneo, a quota 16 punti, staccando i diretti avversari.