Serie B, Coulibaly lancia il Palermo: Brescia ko 1-0

Palermo-Brescia 1-0, tabellino e statistiche

Lecco e Spezia a reti inviolate

Termina zero a zero la sfida tra Lecco e Spezia, con i padroni di casa che recriminano per almeno un paio di nitide occasioni gettate al vento. Lo Spezia, contratto e poco propositivo, si aggrappa alle parate di Dragowski, migliore in campo dei suoi.

Lecco-Spezia 0-0, tabellino e statistiche