Serie B: Aquilani vince, Nesta ko. Pari show del Bari, Cutrone trascina il Como

Nella 13ª giornata di Serie B finisce con uno spettacolare 3-3 la sfida tra Feralpisalò e Bari. Alla prima accelerata, i galletti colpiscono: Koutsoupias scende sulla sinistra e pesca al centro Nasti, che di testa batte imparabilmente Pizzignacco. Passano quattro minuti e Diaw sfrutta un erroraccio di Ceppitelli, che controlla male un retropassaggio, per presentarsi a tu per tu con il portiere, che lo stende. È rigore: Pizzignacco però ipnotizza lo stesso Diaw evitando il 2-0. Ad inizio ripresa il Bari raddoppia con Sibilli (4'), ma un'autorete di Di Cesare permette ai bresciani di rientrare in partita (6'). Al 20' gran gol di Zennaro, per il momentaneo 2-2. FeralpiSalò addirittura in vantaggio al 28', con un gran colpo di tacco di Sau, ma al 34' arriva il 3-3 definitivo del nuovo entrato Achik.