Sampdoria-Spezia 2-1: Pirlo espulso ma cala il tris, D'Angelo ko all'esordio

GENOVA - Terzo successo di fila (il quarto nelle ultime cinque gare di campionato) per la Sampdoria di Andrea Pirlo, espulso per proteste alla fine del primo tempo ma vittorioso per 2-1 a Marassi nel derby ligure contro lo Spezia del nuovo tecnico Luca D'Angelo, subentrato all'esonerato Massimiliano Alvini .

A decidere l'anticipo della 14ª giornata di Serie B una doppietta di Depaoli (la prima tra i professionisti per il terzino), che ha aperto le danze all'11' e la ha chiuse poi al 78' vanificando il momentaneo pari ospite firmato da Kouda al 16'. Per la Sampdoria anche un palo colpito alla mezz'ora da Borini, uscito poi al 70' per un infortunio muscolare. Con questa vittoria la Sampdoria fa un altro balzo in avanti in classifica, avvicinandosi alla zona playoff in attesa delle altre partite di questo turno, mentro lo Spezia resta al terz'ultimo posto a +3 su Ternana e Feralpisalò (attese rispettivamente dalla sfida contro il Palermo e dalla trasferta di Como).

