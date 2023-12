Bari beffato, lo Spezia vince nel finale grazie a Verde

Spezia-Bari, tabellino e statistiche

Gol Verde, Bari ko contro lo Spezia

Partita al Picco che regala poche emozioni, ma che vede i padroni di casa più pericolosi e lanciati in avanti. Si resta sullo 0-0 fino ai minuti finali, quando all'84' Daniele Verde celebra al meglio la 100° presenza con lo Spezia siglando il gol vittoria, sfruttando un rimpallo sfortunato di Di Cesare. La partita si infiamma nel recupero, con Zurkowski che riceve un doppio giallo in pochi minuti e lascia lo Spezia in 10. Non basta però a cambiare il risultato, con il Bari che riceve la terza sconfitta nelle ultime quattro partite e resta al nono posto, fuori dalla zona playoff. Scatto in avanti dello Spezia, ora in zona playout e più vicino alla salvezza.