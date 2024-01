Serie B, Parma bloccato dall'Ascoli. Venezia show, Pirlo ko

PARMA - Passo falso della capolista Parma che non va oltre l'1-1 contro l'Ascoli. Nella 20esima giornata di Serie B, la squadra di Pecchia va sotto al 60' con Botteghin che gela il 'Tardini'. I ducali premono sull'acceleratore e riportano il risultato in parità grazie all'autogol di Viviano propiziato da Del Prato al 70'. L'Ascoli rimane in 10 nel finale (doppio giallo per Bellusci) ma il risultato non cambia più: il Parma fa un piccolo passo in avanti portandosi a quota 42 punti, l'Ascoli aggancia la Ternana quartultima a 18.