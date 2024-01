Serie B: il Bari di Marino si illude, l'Ascoli rimonta e pareggia, sorride Castori

Succede di tutto allo "Stadio Del Duca", in occasione del posticipo domenicale della 21a giornata della Serie B 2023-24 . Grande Bari nel primo tempo, poi la clamorosa rimonta dell'Ascoli di Fabrizio Castori. Sibilli ed Edjouma illudono Pasquale Marino , con la doppietta di Pedro Mendes che regala un punto di platino ai marchigiani, sempre immischiati nella lotta per non retrocedere. Galletti che mancano l'aggancio alla zona playoff.

Marino trascinato da Sibilli ed Edjouma, il Bari rivede i playoff

Finisce in parità tra il Bari di Pasquale Marino e l'Ascoli di Fabrizio Castori, protagoniste dell'ultima gara della 21a giornata della regular season di Serie B. Al "Del Duca", i biancorossi trovano il vantaggio dopo appena 9 minuti: fallo di Falasco su Edjouma all'interno dei 16 metri del Picchio, on field review dell'arbitro Ghersini e penalty per gli ospiti. Bravo e fortunato Sibilli dal dischetto, con Viviano che intuisce ma si lascia sfuggire la sfera dalle mani, prima che termini in fondo al sacco. Al 20', arriva anche il raddoppio barese: scambio d'alta scuola sull'asse Nasti-Kallon, con Edjouma lesto nel chiudere l'azione e a battere l'ex portiere della Fiorentina per la seconda volta. Nella ripresa, l'Ascoli cambia volto: Pedro Mendes la riapre su rigore al 72' e al 79' la pareggia, punendo nuovamente l'incolevole Brenno. Castori tira un sospiro di sollievo, salvezza ancora a -4.