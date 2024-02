Serie B, il Parma vince nel recupero: Camara punisce il Venezia

Serie B: vincono Brescia, Cosenza e Reggiana

Impresa della FeralpiSalò che in 9 riesce a pareggiare all'ultimo secondo contro la Reggiana: Balestrero ha risposto al gol di Kabashi. Trova i tre punti il Brescia che vince 2-0 contro il Cittadella e e torna in zona playoff, aspettando gli altri risultati: Borrelli e Moncini decisivi per i ragazzi di Maran. Vittorie anche per il Cosenza contro il Pisa. Per i calabresi è bastato il gol di Tutino, mentre Kabashi ha fatto vincere Nesta. Per concludere, Spezia e Catanzaro si dividono i punti. I giallorossi avevano sbloccato la partita nelle battute iniziali con il solito Iemmello, i liguri sono riusciti a pareggiare grazie al gol di Jagiello.