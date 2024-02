Serie B, cade il Bari a Bolzano. Pari Palermo, il Parma frena a Como

Dopo il blitz esterno della Sampdoria di Pirlo a Cosenza, la ventiseiesima giornata di Serie B è proseguita con le gare del sabato. Il Venezia, corsaro a Pisa (2-1) ha accorciato sulla capolista Parma (1-1 a Como). C'era grande attesa anche per Cremonese e Palermo, finita 2-2. I lombardi dopo un quarto d'ora sono rimasti in dieci per l'espulsione di Sernicola e i rosanero sono andati al riposo aventi di due reti grazie a Brunori e Ranocchia. Sono bastati meno di due minuti alla squadra di Stroppa per riportarsi in pareggio nella ripresa con Castagnetti e il solito Coda.