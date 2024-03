Del Prato lancia il Parma: 2-1 al Brescia nel finale, Pecchia 'vede' la Serie A

PARMA - Colpaccio del Parma nell'anticipo della 29ª giornata di Serie B: la capolista vince 2-1 in rimonta, al 'Tardini', contro un ottimo Brescia e va in fuga. Nel primo tempo sono però le rondinelle a passare in vantaggio con la rete di Jallow che supera Chichizola al 16'. Al 40' Benedyczak ha l'occasione per pareggiare i conti ma sbaglia dagli undici metri, calciando debolmente il rigore procurato da Mihaila. Nella ripresa i ducali attaccano a testa bassa e trovano il pari con Man al 52'. Il Brescia rimane in dieci all'88' (doppio giallo per Huard, la seconda ammonizione per proteste) e capitola un minuto dopo: il gol di testa di Del Prato su traversone di Osorio fa esplodere il 'Tardini'.