Serie B, tris Venezia a Palermo: Pohjanpalo show, Corini ko

PALERMO - Colpo esterno del Venezia nell'anticipo della 30ª giornata di Serie B . Gli arancioneroverdi espugnano 3-0 lo stadio 'Barbera', conquistando tre punti fondamentali in chiave promozione . Avvio di gara aggressivo per la squadra ospite che sblocca il risultato al 18' del primo tempo grazie al gol di testa di Pohjanpalo , abile a sfruttare un perfetto traversone di Candela . Il Palermo accusa il colpo e subisce la rete del 2-0 allo scoccare della mezz'ora: Pierini serve in verticale uno scatenato Pohjanpalo che, con un elegante esterno destro, batte ancora Pigliacelli e segna il suo 18° gol stagionale .

Tre punti d'oro per il Venezia

Nel secondo tempo il Palermo si rende pericoloso con Di Francesco e soprattutto Ceccaroni, il cui colpo di testa al 62' colpisce la parte alta della traversa ma il Venezia gestisce senza troppi patemi il risultato. Nel finale i lagurnari trovano anche il terzo gol con Olivieri, poi annullato dal direttore di gara Doveri per un fallo dell'ex Juve e Perugia su Graves. Standing ovation per il protagonista del match, Pohjanpalo, applaudito anche dai tifosi del Palermo al momento della sostituzione. In pieno recupero arriva il gol dell'ex Monza Gytkjaer (90+2') che fissa il punteggio sul definitivo 3-0.

Palermo-Venezia 0-3: cronaca, statistiche e tabellino

Serie B, il Venezia sale al secondo posto

Grazie al rotondo successo maturato al 'Barbera', il Venezia sale a quota 57 punti e scavalca momentaneamente la Cremonese al secondo posto (56 punti), impegnata domani (16 marzo) sul campo del Sudtirol. Vanoli stacca anche il Como, ora a -5, che attende il Pisa per provare ad accorciare sugli arancioneroverdi.

