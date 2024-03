Serie B, il Parma non si ferma. La Sampdoria vince a Bari con Kasami

Dopo la grande vittoria del Venezia a Palermo , prosegue la trentesima giornata di Serie B . A Brescia il Catanzaro viene bloccato sull'1-1. Biasci aveva sbloccato la partita per i calabresi nel recupero del primo tempo. Nella ripresa Borrelli ha firmato il gol per il pareggio finale.

Serie B, i risultati della 30esima giornata

L'altra calabrese della B, il Cosenza, perde contro la Ternana alla prima dopo il ritorno di Viali in panchina. Basta il gol di Pereiro agli umbri per portare a casa tre punti fondamentali in ottica salvezza. La capolista Parma risponde subito al Venezia con la vittoria in trasferta contro la FeralpiSalò per 2-1. Mihaila nel primo tempo aveva sbloccato la gara, nella ripresa il pareggio di Dubickas e il nuovo vantaggio degli emiliani con Estevez. Rimanendo in alta classifica, la Cremonese perde contro il Sudtirol: 3-0 degli altoatesini con Odogwu, Ciervo e Merkaj. Sui lombardi dunque accorcia il Como che in casa ha battuto il Pisa. Nel primo tempo i gol di Gabrielloni e Bellemo, Barbieri aveva provato a riaprirla, ma Cutrone nel finale ha chiuso il match.

Serie B, exploit della Sampdoria a Bari

Nelle gare delle 16:15, si registra la pesante vittoria conquistata dalla Sampdoria in casa del Bari. I blucerchiati hanno conquistato i tre punti grazie al gol realizzato nel finale da Kasami, permettendogli di agganciare il settimo posto in classifica. Da segnalare anche un rigore fallito dai biancorossi da Sibili, quando il risultato era fermo sullo 0-0. Pareggio tra Cittadella e Modena (vantaggio veneto di Amatucci e risposta dei canarini di Magnino). Reti bianche tra Reggiana e Spezia, con gli emiliani che hanno chiuso in inferiorità numerica a causa della espulsione rimediata da Kabashi.