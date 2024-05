Palermo-Sampdoria ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Palermo-Sampdoria, la cronaca

Si alza il sipario sui play off che mettono in palio la promozione in Serie A. Al Barbera si affrontano Palermo e Sampdoria per il turno preliminare. I siciliani hanno il vantaggio della classifica che gli permette di giocare in casa questo importante confronto, ma soprattutto gli eviterebbe i rigori qualora la partita dovesse terminare in parità anche dopo i supplementari. La vincente approderà in semifinale, dove troverà il Venezia.