Serie B, colpo Salernitana: battuta la Cremonese. Il Brescia torna a vincere

Si chiude la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. Nelle sfide delle 15, colpo della Salernitana di Breda, che conquista il secondo successo consecutivo in casa battendo la Cremonese quarta in classifica (e adesso la distanza rispetto allo Spezia terzo è aumenta a 11 punti) grazie al gol al 56esimo minuto di Antonio Raimondo. Tre punti fondamentali per i campani, che salgono a quota 24 e avvicinano la zona playout. A un punto in più in classifica c'è il Sudtirol: gli altoatesini di Castori al "Druso" danno continuità alla vittoria di Frosinone, e battono per 2-1 la Reggiana con i gol di Pyyhtia al 14' e di Pietrangeli al 50'. Annullata una rete a Girma nel recupero.