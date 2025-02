Serie B, Catanzaro-Cittadella 1-0: Iemmello ancora decisivo, Caserta non si ferma

Serie B: la classifica

Primo tempo senza reti a Catanzaro

Out Antonini e Compagnon tra i padroni di casa, che schierano Scognamillo al centro della difesa a tre mentre in mediana rientra Petriccione e in attacco è Biasci a far coppia con capitan Iemmello. Indisponibili invece Angeli, Diaw, Kastrati e Negro per i veneti, schierati 'a specchio' con il 3-5-2 e con Matino preferito a Carissoni nel pacchetto arretrato. A fare la gara sono i padroni di casa, che ci provano soprattutto con l'ispirato Pagano e con Iemmello, fermato dal palo al 39' con l'azione però poi fermata per un fuorigioco. Si va al riposo con le reti inviolate e a inizio ripresa è il Cittadella a spaventare i padroni di casa con Pandolfi, che prima trova la respinta di Pigliacelli (47') e poi calcia a lato come fatto poco prima da Pagano per i calabresi (55').

Catanzaro-Cittadella 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Iemmello piega il Cittadella

Caserta decide allora di affidarsi a La Mantia e a D'Alessandro (fuori Biasci e Cassandro al 59') e il secondo impegna subito il portiere ospite (grande parata al 62'). Lo stesso D'Alessandro però accusa un problema muscolare ed è costretto a lasciare il posto a Situm, ma pochi secondi dopo il cambio il Catanzaro trova il vantaggio: Matino anticipa il proprio portiere Maniero proiettato in uscita e regala così la palla a Iemmello, che a porta vuota fa 1-0 (65') siglando il suo 13° gol in campionato (prendendosi momentaneamente la vetta solitaria della classifica dei marcatori, a +1 su Laurentié del Sassuolo e Pio Esposito dello Spezia). Il Cittadella accusa il colpo ma al 68' viene graziato dallo stesso 'Re Pietro', che liscia il pallone del raddoppio a un passo dalla porta. Pompetti e Coulibaly per Pagano e Pontisso sono le ultime due mosse di Caserta (78'), mentre Dalcanto manda in campo prima Palmieri e Carissoni (fuori D'Alessio e Tessiore al 71') e poi tenta il tutto per tutto inserendo Rabbi, Desogus e Voltan (dentro all'81' al posto di Okwonko, Vita e Salvi). Niente da fare, perché i giallorossi reggono e nel finale si vedono anche annullare per fuorigioco il gol del raddoppio (ancora di Iemmello): basta l'1-0 per festeggiare e confermarsi un vero e proprio tabù per i veneti (mai vittoriosi nelle quattro gare giocate contro i calabresi tra i cadetti).

