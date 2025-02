Serie B, Sudtirol-Spezia 1-1: Mateju risponde a Odogwu 

Sudtirol.Spezia, ripresa senza sussulti

Nella ripresa i padroni di casa sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Merkaj, lo Spezia risponde vanificando un’occasione clamorosa con Pio Esposito che controlla con la coscia e calcia di destro fallendo incredibilmente il bersaglio dopo un assist calibrassimo di Mateju. La partita resta equilibrata, con il passare dei minuti le due squadre si allungano; Salvatore Esposito ha una buona opportunità per firmare il raddoppio spezzino, ma il tiro del centrocampista viene rimpallato in extremis, dall’altra parte Belardinelli cerca la soluzione personale da posizione defilata senza trovare lo specchio della porta. Alla fine la squadra di D’Angelo porta a casa un pareggio in attesa dello scontro diretto di domani tra Sassuolo e Pisa.

Sudtirol-Spezia 1-1, cronaca, tabellino e statistiche

Serie B, la classifica