Allerta meteo in Toscana: Pisa-Mantova verso il rinvio

Prosegue l' allerta rossa per maltempo in Toscana. Un'allerta emanata nella giornata di ieri, 14 marzo, nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa a seguito delle violenti piogge e dal livello d'innalzamento dell'Arno. Proprio per questo motivo, è sempre più verso il rinvio la partita Pisa-Mantova . L'incontro, valido per la 30esima giornata di Serie B , è in programma alle 17:15 alla Cetilar Arena, ma è stata inviata la richiesta di poterla svolgere domenica 16 marzo alle 15:00 .

Pisa-Mantova: inoltrata la richiesta di rinvio

"Un allerta di codice rosso non permette lo svolgimento di eventi, come nel caso della partita di oggi tra Pisa e Mantova". Queste le dichiarazioni del sindaco di Pisa, Michele Conti dopo la riunione mattutina in prefettura del coordinamento dei soccorsi. "La richiesta di rinvio è già stata inoltrata dal prefetto D'Alessandro alla Lega calcio". Al momento gli organi preposti, oltre alla Lega B e alle due società, che devono dare il loro consenso, stanno lavorando per disputare la partita domani, domenica 16 marzo, alle 15:00. "Serve pazienza e calma, Non appena ci saranno notizie gli organi competenti le comunicheranno". Per la sfida sono stati venduti oltre 8000 biglietti, con 409 tifosi attesi da Mantova.