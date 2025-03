Fiorentina, i campi del Viola Park allagati. Allerta rossa in Toscana, cosa sta succedendo

Ilsta caratterizzando le ultime ore in. Il presidente della Regione Eugenio Giani, dalle 12 di oggi (14 marzo), ha emanato l'allerta rossa per allerta meteo nelle province di Prato, Pistoia, Pisa e Firenze. E anche il Viola Park , il centro sportivo della Fiorentina sito nel comune di Bagno a Ripoli, è stato vittima delle forti piogge. I campi, infatti, risultato sommersi di acqua, quindi al momento totalmente inagibili.

Campi allagati al Viola Park. La Fiorentina lavora in palestra

Le forti piogge hanno allagato i campi del Viola Park. Le altre strutture, dagli spogliatoi alle palestre, non hanno invece subito danni. La Fiorentina, comunque, è tornata al lavoro dopo la qualificazione ai quarti di finale di Conference League ottenuta nella giornata di ieri contro il Panathinaikos. La squadra di Palladino, in vista della partita contro la Juventus, in programma domenica alle 18 al Franchi, ha lavorato però in palestra.