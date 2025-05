Serie B, trentacinquesima giornata: retrocede il Cosenza

Fa festa il Pisa in una giornata, la trentaseiesima di Serie B, ricca di pareggi: 0-0 tra Brescia e Juve Stabia (espulso Sgarbi); 2-2 tra Catanzaro e Sampdoria (a bersaglio Depaoli, Brighenti, Biasci e Coda, espulso per somma di ammonizioni Pompetti al 63'); 1-1 tra Frosinone e Cittadella (reti di Ambrosino e Okwonkwo). Cade il Palermo a Cesena (2-1) per effetto delle marcature di Calò e Saric intervallate dal momentaneo pari di Pierozzi). Punti pesanti in chiave salvezza per Salernitana (2-0 al Mantova, Amatucci e Simy) e Südtirol (2-1 al Cosenza, passato in vantaggio con Mazzocchi, ribaltato da Molina e Davi e in dieci dal 60' per l'espulsione per doppio giallo di Florenzi). Calabresi che scendono ufficialmente in Serie C. Sconfitta pesante in chiave playoff per il Modena a Carrara, contro la Carrarese: 2-1 (gol di Schiavi e Gliozzi su rigore, e Illanes, toscani in dieci dal 21' per l'espulsione del portiere Fiorillo, parità numerica ristabilita al 94' per un rosso a Olivi). Bagarre in zona playoff, playout e nella lotta per non retrocedere (clicca qui per la classifica aggiornata), il quadro delle gare odierne sarà chiuso da Cremonese-Sassuolo (in campo dalle 19:30).