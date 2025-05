Serie B, rinviate le gare di playout per una possibile penalizzazione del Brescia: il comunicato ufficiale

Rinviati a data da destinarsi i playout di Serie B. Salernitana-Frosinone, inizialmente in programma allo stadio Arechi domani, 19 maggio, alle 20:30, non verrà disputata così come il match di ritorno che era in calendario il prossimo lunedì 26 maggio (ore 20:30) allo stadio Stirpe. Il motivo è relativo a una possibile penalizzazione per il Brescia, non scontata ma altamente probabile, per una presunta irregolarità commessa in concomitanza con la scadenza di febbraio per il pagamento di stipendi e contributi. Se il Brescia, che battendo 2-1 la Reggiana ha chiuso la stagione in zona salvezza, a quota 43 punti, dovesse essere effettivamente penalizzato, potrebbe retrocedere direttamente. In tal caso il Frosinone si salverebbe evitando gli spareggi per non retrocedere, mentre la Sampdoria avrebbe la chance di salvarsi sfidando ai playout la Salernitana al posto dello stesso Frosinone. I ciociari hanno concluso il campionato a pari punti con il Brescia, ma con gli scontri diretti a sfavore rispetto ai lombardi. La Salernitana è quartultima con 42 punti: uno in più della Sampdoria, retrocessa in Serie C. In caso di penalizzazione del Brescia la classifica potrebbe, dunque, essere rivoluzionata cambiando le gerarchie.