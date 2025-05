Catanzaro-Spezia Serie B diretta: segui la semifinale playoff di oggi

A dodici mesi di distanza ci riprova il Catanzaro, ancora una volta semifinalista nei playoff di Serie B. Lo scorso anno andò male ai giallorossi, eliminati nella doppia sfida con la Cremonese, ma che non si sono arresi alla delusione e tornano alla carica per trovare l'agognato ritorno in Serie A. Di fronte questa volta il favoritissimo Spezia, che ha lottato fino a poche giornate dalla fine con il Pisa per trovare la promozione diretta e che scende al "Ceravolo" per far valere le proprie ambizioni. Sarà anche una sfida tra bomber, con Iemmello ed Esposito, rispettivamente terzo e secondo della classifica cannonieri con 16 e 17 reti, alle spalle di Laurientè, trascinatore del Sassuolo con 18 gol.