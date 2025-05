Dove vedere Cremonese-Juve Stabia in tv? Dazn o Sky, orario

Allo stazio "Zini" di Cremona c'è in palio la finale playoff che può valere la Serie A. Juve Stabia con due risultati su tre a disposizione, a pochi giorni dal 2-1 dell'andata, ma alla Cremonese di Stroppa basta vincere con qualsiasi risultato per passare il turno, in virtù del miglior piazzamento nella regular season di Serie B. Riflettori puntati su Adorante, autore di 17 gol in stagione, di cui due in questi playoff.