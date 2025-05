Juve Stabia-Cremonese diretta Serie B: segui l'andata della semifinale dei playoff LIVE

Dopo i turni preliminari, iniziano le semifinali dei playoff di Serie B . Al Menti di Castellammare si sfidano Juve Stabia e Cremonese per l'andata della doppia sfida. Gialloblù che arrivano alla sfida dopo il quinto posto in classifica, proprio alle spalle dei lombardi, e la clamorosa vittoria del turno preliminare contro il Palermo . Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio: aggiornamenti in tempo reale.

L'ultima promozione in Serie A della Cremonese risale alla stagione 21/22, a 28 anni dall'ultima partecipazione del '94. Secondo posto in panchina con Pecchi in panchina e diversi giovani pronti a esplodere in squadra: da Caleb Okoli, oggi al Leicester, a Marco Carnesecchi fino a Nicolò Fagioli, che fu una delle pedine fondamentali per la promozione. In totale il club conta 15 partecipazione al massimo livello del calcio italiano, 8 da quando si chiama Serie A.

Se la Cremonese è più "navigata" nella massima serie del calcio italiano, per la Juve Stabia la promozione in Serie A sarebbe un qualcosa di storico. Infatti la squadra di Castellammare non ha mai partecipato alla Serie A. Inoltre è anche la prima partecipazione in assoluto alla fase dei playoff di Serie B. La squadra di Pagliuca ci è arrivata da neopromossa con una stagione che, comunque vada a finire, rimarrà impressa nella storia del club.

18:35

I precedenti nella stagione di Serie B

Juve Stabia e Cremonese ovviamente si sono sfidate già due volte in questa stagione. Nella regular season, l'andata al Menti è stata vinta dai lombardi per 2-1: Antov e Vazquez per la squadra di Stroppa, Adorante su rigore per i campani. Allo Zini invece è finita in parità: Bonazzoli da una parte e ancora Adorante dall'altra, assoluto protagonista di questa stagione per lo Juve Stabia. Ora però si azzera tutto per contendersi un posto in finale.

18:30

Juve Stabia-Cremonese, cresce l'attesa

Tutto pronto al Romeo Menti di Castellammare per l'andata della semifinale dei playoff di Serie B. Juve Stabia e Cremonese si sfidano per un posto in finale con in palio la Serie A. Fischio d'inizio della partita in programma alle 20:30.

Stadio Romeo Menti - Castellammare di Stabia