Spezia-Cremonese, finale playoff di Serie B. Dove vederla in tv, Dazn o Sky, orario

La Serie B si prepara all'ultimo atto. Al "Picco" scopriremo quale squadra accompagnerà il Sassuolo e il Pisa in Serie A. Si riparte dallo 0-0 della gara di andata . D'Angelo vuole ottenere la rinvicita personale su Stroppa: nel 2021/22 fu quest'ultimo, allora al Monza, ad avere la meglio sul rivale, quando sedeva sulla panchina del Pisa. Per ottenere la promozione allo Spezia basta un pareggio, mentre alla Cremonese è necessaria la vittoria.

Spezia-Cremonese, l'orario

Dove vedere Spezia-Cremonese in diretta tv

Dove vedere Spezia-Cremonese in streaming

Spezia-Cremonese andrà in scena oggi, domenica 1 giugno, alle ore 20:30 allo stadio "Picco" di La Spezia.Spezia-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN . È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.Spezia-Cremonese sarà visibile live in streaming solo su DAZN . L'omonima applicazione mobile è accessibile tramite pc, smartphone e tablet. Una volta sottoscritto l'abbonamento, inserendo le vostre credenziali, sarà necessario effettuare il login e selezionare l'evento di riferimento. Potrete seguire l'andata della finale playoff di Serie B in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.