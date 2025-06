La finale dei playoff di Serie B tra Spezia e Cremonese si decide al Picco . Dopo lo 0-0 dell'andata allo Zini di Cremona, le due squadre si giocano l'ultimo posto in palio per la Serie A 2025/2026 , dopo le promozioni dirette di Sassuolo e Pisa. Per tornare nella massima serie dopo due anni, alla squadra di D'Angelo basta anche il pareggio, dato il miglior piazzamento in classifica nella regular season. Ai lombardi il compito di riaprirsi le possibilità di tornare nella massima serie. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

La Cremonese passa in vantaggio. Lancio lungo splendido di Vazquez verso De Luca che attacca la profondità, tiene il duello con il difensore e in scivolata con la punta la mette alle spalle di Gori. I lombardi sbloccano la sfida e mettono pressione allo Spezia che ora non può più aspettare il pareggio.

20:20

L'atmosfera splendida del Picco

Grandissima atmosfera al Picco a pochi minuti dall'inizio della partita: tutto esaurito allo stadio dove impazzano i cori e le sciarpate. Fumogeni accesi in curva, tutto pronto per gustarsi una finale playoff di alto spessore. Prima dell'inizio della finale, è stato cantato anche l'inno d'Italia, con il trofeo e gli sbandieratori in campo.

20:13

La finale sospesa

L'equilibrio perfetto pronosticato e la finale sospesa: LEGGI IL COMMENTO sull'ultimo atto dei playoff di Serie B tra Spezia e Cremonese.

20:00

19:50

Lapadula uomo chiave, ma parte dalla panchina

Lo Spezia si affida ai colpi del grande acquisto del mercato invernale, Gianluca Lapadula. L'attaccante ex Milan e Cagliari, tra i giocatori presenti attualmente in Serie B, è quello che conta il maggior numero di gol segnati tra playoff e playout: nove con le maglie di Pescara, Benevento e Cagliari. L’ultimo lo ha segnato l’8 giugno 2023 con la maglia dei sardi contro il Bari nella finale playoff, poi vinta.

19:43

Spezia, la formazione ufficiale

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Esposito, S., Bandinelli, Aurelio; Di Serio, Esposito F.. Allenatore: D'Angelo.

19:40

Come arriva lo Spezia alla finale

Terzo posto in classifica per lo Spezia alla fine della regular season con 66 punti. La squadra di D'Angelo ha totalizzato 17 vittorie, 15 paregg e solo sei sconfitte, come il Sassuolo primissimo in classifica. 59 gol fatti dai liguri, peggior attacco delle prime quattro in classifica, ma 33 reti subite, miglior difesa della regular season. In semifinale batte il Catanzaro sia all'andata che al ritorno: 2-0 in Calabria, 2-1 al Picco.

19:28

La formazione ufficiale della Cremonese

CREMONESE (4-3-2-1): Fulignati; Barbieri, Folino, Ceccherini F., Azzi; Collocolo, Castagnetti, Vandeputte; Vazquez, Johnsen; De Luca. Allenatore: Stroppa.

A disposizione: Drago, Tånnander, Pickel, Valoti, Gelli, Bianchetti, Antov, Majer, Moretti, Bonazzoli, Zanimacchia, Nasti.

19:20

Il cammino della Cremonese

La Cremonese ha chiusa la regular season con 61 punti, frutto di 16 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte. La squadra di Stroppa ha segnato in stagione 64 gol, chiudendo il campionato come terzo miglior attacco, e 44 gol subiti. Quarto posto finale che manda Johnsen e compagni direttamente in semifinale, dove eliminano la Juve Stabia: 2-1 all'andata a Castellammare, risultato ribaltato allo Zini con un netto 3-0.

19:15

Il dato che fa ben sperare D'Angelo

Due risultati per tre a favore dello Spezia. In sette delle ultime otto volte in cui la gara d’andata della finale playoff di Serie B è terminata con un pareggio, la squadra con la migliore posizione in classifica ha poi conquistato la promozione nel massimo campionato. L'unica eccezione riguarda la stagione 22/23 con la promozione del Cagliari di Ranieri, quinto in classifica contro il Bari terzo.

19:10

Spezia-Cremonese, i precedenti in stagione

Spezia e Cremonese sono le uniche due squadre che a tratti sono riuscite a rimanere al passo di Sassuolo e Pisa, senza però mai riuscire a raggiungerle. Rispettivamente terza e quarta in classifica, era la finale playoff che tutti pronosticavano. In stagione, nella gara d'andata le due hanno pareggiato 1-1, mentre al ritorno al Picco la Cremonese ha portato a casa una vittoria eroica per 3-2 chiudendo in dieci. Giovedì la gara d'andata sullo 0-0 e oggi si decide tutto.