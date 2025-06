L’Avellino studia le mosse giuste

AVELLINO - Almeno un over di categoria per reparto e giovani di prima fascia . Il mercato dell’Avellino si appresta a entrare nel vivo con un preciso indirizzo: l’ottanta per cento dei giocatori della rosa che ha conquistato la promozione in Serie B sarà confermato, ma l’organico sarà ovviamente potenziato con innesti funzionali al 4-3-1-2 del tecnico Biancolino .

Avellino, le strategie per la porta

Tra i pali si ripartirà da Antony Iannarilli (34), che ha confermato ad Avellino esperienza e affidabilità. L’ex Ternana è pronto a rinnovare, conosce a fondo la serie cadetta e sarà affiancato da un under di livello: ai saluti Leonardo Marson (27), sul taccuino del direttore sportivo Mario Aiello sono da tempo annotati i profili di Giovanni Daffara (20) della Juventus, di Jacopo Sassi (21) e Paolo Vismara (22), entrambi dell’Atalanta.

Le scelte per la difesa

In difesa si ricomincerà da tre: a Michele Rigione (34), Patrick Enrici (24) e Claudio Manzi (24) saranno aggiunti due centrali in vista di un campionato lungo e logorante ma, non di meno, per consentire l’adozione di una linea a tre, quando necessario. In cima alla lista dei desideri c’è Matias Antonini (27) del Catanzaro. Blindata la coppia di terzini destri con Tommaso Cancellotti (33) e Gianmarco Todisco (23), per la fascia sinistra è avviata la trattativa per Alessandro Milani (19) della Lazio, candidato numero uno quale alter ego di Andrea Cagnano (26) con il concomitante addio di Paolo Frascatore (33).

A centrocampo l'obiettivo è Gyabuaa

In mediana, la casella dei play è saldamente occupata da Luca Palmiero (29) e Martin Palumbo (23). Per il pacchetto interni è calda la pista che porta a Emmanuel Gyabuaa (23) dell’Atalanta. Un gigante per il centrocampo che andrà a contendere una maglia da titolare ad Antonio De Cristofaro (25) e a Marco Armellino (35) rappresentando un’alternativa fisica a Dimitrios Sounas (30). A chiudere il cerchio, dal quale uscirà Michele Rocca (29), che piace al Catania, sarà un under. (34).

Fari puntati sul duo Vavassori-Vlahovic per l'attacco

Confermata la coppia d’attacco formata da Facundo Lescano (28) e Cosimo Patierno. Il talento italo-brasiliano dell’Atalanta, Dominic Vavassori (19), e il bomber Vanja Vlahovic (21), autore di 22 reti in campionato con l’Atalanta U23, hanno calamitato l’attenzione di tanti club e tra questi c’è anche l’Avellino.