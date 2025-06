Cesena, Modena, Reggiana: che derby per l’Emilia Romagna! 

Con la rocambolesca salvezza della Sampdoria, la mancata promozione in serie A dello Spezia ed il ritorno dalla C dell’Entella la Liguria si presenta al via con ben 3 sole squadre: soltanto l’Emilia ne può vantare tante. Emilia che, rispetto all’ultimo torneo, ha perso il Sassuolo scendendo da 4 a 3 con Cesena, Modena e Reggiana. Sarà un torneo con una squadra del nord in più (da 7 a 8) e una in meno del sud (da 6 a 5) con il centro che resta stabile a quota 7. Per il settentrione il record sono le 10 al via del 2003/04, 2006/07, 2010/11 e 2023/24 mentre il minimo di questo nuovo millennio restano le sole 5 squadre del nord presenti nel 2001/02: Como, Cittadella, Vicenza, Genoa e Samp. Il meridione, invece, ha perso una squadra, ma cinque non è il record negativo di questi anni duemila viste le sole due squadre (Crotone e Reggina) del 2010/11. Siamo sempre più lontani dalle 9 squadre del biennio 2001-2003. Il centro, infine, resta fermo a quota 7 (Sassuolo e Pisa in meno e Empoli e Pescara in più). Da ricordare le 12 squadre del 2008/09.