Allenatore Sampdoria, scatto De Rossi: è in pole per la panchina 

La Samp si gode la salvezza dopo aver battuto anche all’Arechi la Salernitana ma adesso deve subito pensare al futuro perché dietro l’angolo c’è già la prossima stagione. Bisogna spingere fortissimo sull’acceleratore, tra un paio di settimane si va in ritiro per la nuova annata. In panchina massima riconoscenza per il risultato ottenuto da Evani insieme al vice Attilio Lombardo ma le percentuali di conferma sono basse.