Avellino, Aiello e Biancolino: missione 2028

Il direttore sportivo dell’ Avellino , Mario Aiello , ha rinnovato ieri, con il club irpino, fino al 2028 . Contestualmente la società ha prolungato anche l’accordo con il tecnico Raffaele Biancolino (47) fino al 30 giugno 2028. Per quanto riguarda il mercato, intesa col Sassuolo per Luca D’Andrea (21) e Justin Kumi (21). Il primo è un trequartista ed è stato un elemento importante nella Primavera neroverde, debuttando in A il 17 settembre 2022 (Torino-Sassuolo 0-1). Kumi, rientrato al club emiliano dalla Reggiana , ha giocato 8 partite in B. Confermato l’interesse dell’Avellino per Roberto Insigne (31) in uscita dal Palermo .

Juve Stabia in azione

La Juve Stabia è riuscita a strappare il sì al rinnovo di contratto di Leonardo Candellone (27). L'attaccante ha sciolto in queste ore la riserva, accordando la preferenza alla Juve Stabia, che ha superato la concorrenza di Empoli e Vicenza. In dirittura d'arrivo anche il prestito, che dovrebbe essere secco, della punta italobrasiliana Dominic Vavassori (19), 14 reti nello scorso torneo di C, di proprietà dell'Atalanta. In via di definizione anche il doppio arrivo dalla Roma del difensore Filippo Reale (19) e dell'esterno Mattia Mannini (19). Per entrambi prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei giallorossi.

Carrarese baby

Come anticipato, ieri la Carrarese si è assicurata il difensore esterno cambiano Eliman Cham (20), svincolatosi dalla Reggina - Serie D - dove è stato protagonista nelle ultime due stagioni. La Virtus Entella sta cercando di chiudere con il Perugia per l’attaccante di fascia Luca Bacchin (21), l’annata scorsa prima alla Pianese e poi in forza agli umbri.