DAZN, torna la Serie B: l'anticipo Pescara-Cesena sarà gratis

Domani la Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout . Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano?

La Serie BKT torna su DAZN: Pescara-Cesena in modalità gratuita

Grande attesa per i talenti affermati e le promesse che scenderanno in campo questa nuova stagione: da Palumbo a Tutino, passando per i giovani Vanja Vlahovic e Liberali, fino al campione del mondo Papu Gomez. Si prospetta una stagione ricca di emozioni, con Empoli, Monza e Venezia al via dopo la retrocessione dalla Serie A e le neopromosse Avellino, Padova, Pescara e Virtus Entella.

E per coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati, come nella passata stagione DAZN trasmetterà una selezione di partite anche in modalità gratuita, a partire dalla sfida inaugurale tra Pescara e Cesena, in programma venerdì 22 agosto alle 20:30. Un incontro tra due piazze storiche del calcio italiano, rispettivamente alla 40esima e 37esima presenza in Serie B. Il Delfino arriva carico di entusiasmo dalla vittoria ai rigori contro la Ternana nella finale playoff della Serie C, che lo ha riportato nella seconda lega nazionale dopo 4 anni. D’altra parte, i romagnoli sono ambiziosi, specialmente dopo il settimo posto della scorsa stagione.

Seguiranno poi le partite visibili anche gratuitamente della seconda e terza giornata: Reggiana-Empoli, in programma alle 20:30 del 29 agosto, e Avellino-Monza, prevista per il 12 settembre, sempre alle 20:30.

I tifosi non ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Tutti i pacchetti DAZN

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay.