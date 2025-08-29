Reggiana-Empoli 3-1: Popov illude i toscani, che poi crollano in nove uomini

REGGIO EMILIA - Primi punti nella nuova Serie B per la Reggiana di Davide Dionigi , che dopo il ko nell'esordio a Palermo batte 3-1 in casa l'Empoli di Guido Pagliuca (in nove uomini per tutta la ripresa) nell'anticipo della 2ª giornata e aggancia gli stessi toscani in classifica a quota 3.

Popov illude l'Empoli, ripreso da Gondo su rigore

La gara sembra mettersi subito sui binari giusti per gli ospiti che al 12' passano in vantaggio con Popov (già autore di una doppietta nel match d'esordio vinto contro il Padova), che sul bel passaggio di Ignacchiti supera in velocità Quaranta e poi batte con freddezza il portiere di casa Motta. La Reggiana prova a reagire e riesce a cambiare l'inerzia del match al 38', quando si conquista con Gondo un calcio di rigore per trattenuta da parte di Guarino che viene anche espulso dopo la revisione dell'azione al Var: lo stesso ex Milan va sul dischetto e fa 1-1. E prima del riposo l'Empoli resta addirittura in nove uomini per il rosso rimediato da Obaretin (fallo a interrompere una chiara occasione da gol).

Toscani in nove, la Reggiana ne approfitta con Reinhart e Portanova

La doppia inferiorità numerica ovviamente crea difficoltà all'Empoli e ne approfitta la Reggiana, che al 57' effettua il sorpasso: sulla conclusione di Quaranta c'è una deviazione che beffa il portiere ospite Fulignati, bravo invece poi a tenere a galla i suoi sul pregevole destro al volo di Portanova (63') e poi su un sinistro di Marras (69'). L'Empoli resta così in partita e 'vede' addirittura la possibilità di pareggiare al 72', quando si vede assegnare un rigore per un tocco con il braccio in area da parte di Quaranta: l'arbitro Sacchi viene però richiamato al monitor da Var e torna sui propri passi, sanzionando una precedente spinta ai danni del calciatore degli emiliani. Scampato il pericolo, la Reggiana torna allora a spingere per chiudere i giochi e cala il tris con Portanova, che spedisce la palla in rete dopo un bel velo di Gondo su cross di Marras (78'). Finisce 3-1 per gli emiliani, che festeggiano così i primi punti del loro campionato e agganciano proprio l'Empoli in classifica, 'vendicando' la recente sconfitta incassata contro i toscani in Coppa Italia.

