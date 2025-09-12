AVELLINO - Prima vittoria in campionato per l’ Avellino che al Partenio batte per 2-1 il Monza . I padroni di casa sbloccano il risultato poco dopo la mezz’ora; calcio di punizione dalla sinistra battuto da Sounas, Azzi nel tentativo di anticipare Simic mette la palla nella propria porta. Poco prima dell’intervallo l’Avellino ha la possibilità di raddoppiare, ma Insigne fallisce l’ultimo passaggio a centro area per l’accorrente Crespi.

Russo fa impazzire Avellino

In avvio di ripresa il Monza si affaccia dalle parti di Iannarilli con un destro dalla distanza di Obiang che non trova il bersaglio. Dall’altra parte Insigne entra in area e batte con il destro a rete trovando la risposta del portiere Thiam. A questo punto, i riflettori del Partenio si spengono ma il blackout dura un paio di minuti, poi tutto torna alla normalità. Al 58’ il Monza pareggia, ma il gol di Birindelli viene annullato per un precedente fallo di Lucchesi. Poco dopo Birindelli ha una nuova occasione, ma il suo colpo di testa è fuori misura. L’Avellino soffre, ma a quattro minuti dal termine trova il raddoppio grazie a una splendida rovesciata di Russo che si infila all’incrocio dei pali. Nel recupero Alvarez accorcia le distanze, ma gli irpini riescono a difendere il vantaggio fino al fischio finale

Avellino-Monza 2-1, cronaca, statistiche e tabellino

Serie B, la classifica