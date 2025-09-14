Il Palermo passa a Bolzano: Sudtirol ko, Pohjanpalo decisivo

Dopo le sconfitte pesanti di Bari e Sampdoria, prosegue il programma della terza giornata di Serie B. In campo il Palermo di Filippo Inzaghi nella trasferta a Bolzano contro il Sudtirol. Rosanero che passano in vantaggio dopo appena due minuti con la rete che arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo: batte Ranocchia, la spizza sul primo palo Le Douaron, poi sbuca il solito Pohjanpalo che di testa la mette dentro. La squadra di Inzaghi imposta il suo dominio sul possesso palla, ma non si arrende il Sudtirol, che crea parecchi pericoli, specialmente con Mallamo. Gyasi nel secondo tempo sfiora il gol del raddoppio in ripartenza, ma ci pensa ancora una volta Pohjanpalo a chiudere i giochi: Palumbo guida la ripartenza e serve il finlandese che la piazza firmando il 2-0 finale. I rosanero raggiungono in vetta a 7 punti Modena, Cesena e Frosinone. Fermo a quattro il Sudtirol.